V roce 2026 sice Česko nečekají zásadní volby, volit se bude pouze do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, ale to neznamená, že zdejší politika bude nudná. Naopak. Rok 2026 může být v mnoha ohledech zásadní. Rozhodovat se bude nejen o tom, na jakou geopolitickou a ekonomickou trajektorii navede Česko nastupující vláda Andreje Babiše. Ale například i o tom, jak budou chápány ústavní kompetence prezidenta republiky, či o budoucnosti demokratické opozice. To vše se bude odehrávat v mimořádně nejistém mezinárodním kontextu, rámovaném pokračující ruskou agresí na Ukrajině a stále rezervovanějším postojem USA k Evropské unii. Ne, nudu opravdu nečekejme. Připravme se na, jak se eufemisticky říká, „zajímavé časy“.
Co se dočtete dál
- Jak dopadne spor o jmenování Filipa Turka ministrem
- S jakou rychlostí se rozjede Babišův dluhový kolotoč
- Bude demokratická opozice marná, nebo jí dojde, že musí uvažovat jinak než dosud?
