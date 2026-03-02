Éra neomezeného růstu amerických technologických gigantů naráží na své limity. Kapitál investorů opouští přehřáté segmenty v USA a hledá nové příležitosti k růstu. Odnáší to především legendární „velkolepá sedmička“ v čele s Nvidií. Z velkého přesunu peněz však začíná těžit jiný trh s globálními ambicemi, který má také svou velkolepou sedmičku akcií.
Co se dočtete dál
- Kam tečou peníze investorů a jaké trhy z toho těží.
- Kde je možné najít v současnosti největší příležitost a proč.
- Jaká země má svou velkolepou sedmičku akcií, která může konkurovat té americké.
