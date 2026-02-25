Od vstupu CSG na kapitálový trh uplynul již měsíc. A to už stojí o malé zamyšlení. Předně bych chtěl zmínit, že mě potěšilo, že tato společnost vůbec vstoupila na akciový trh a že se otevřela investorům. Zároveň je dobře, že bylo umožněno obchodování s akciemi CSG i na pražském parketu. Už jen z toho pohledu, že se rázem v Praze obchodují dvě zbrojní firmy. Pro investory a analytiky je vždy lepší, když se na burze vytvoří určitý sektor. Vznikají možnosti pro různá hodnocení a srovnání.
Byť CSG a Colt jsou v mnohém odlišné společnosti, tak obě například působí v segmentu malorážové munice. A zde mě třeba zaujalo to, že zatímco CSG v tomto segmentu v průběhu loňského roku zažívalo určitý útlum projevující se do poklesu organických tržeb, tak u Coltu naopak vidím velmi solidní zhruba 15procentní dynamiku. Nebo podívám-li se na zadlužení. Obě společnosti vykazují velmi rozumnou výši čistého dluhu neohrožující jejich finanční stabilitu, v poměru k provozní ziskovosti nicméně pozoruji mírně nižší zadlužení u CSG. A nižší dluh znamená například potenciálně větší prostor pro realizaci akvizic.
Úspěch CSG je pro české miliardáře budíček. Kapitálový trh je může vystřelit do úplně jiných dimenzí, tvrdí CEO Wood & Company
Problematiku cizích zdrojů bych ještě krátce rozvedl. Vstupu CSG na burzu se ve velkém věnovala i média. V podstatě všichni zúčastnění hodnotili zbrojní sektor jako perspektivní odvětví. Zaujala mě nicméně jedna věc. V rámci mediálních debat jsem cítil ve vzduchu otazníky ohledně postoje bank. Nestaví se k nim stále zády, nezdráhají se je financovat? Nezdráhají. Například Colt k financování předloňské akvizice společnosti Sellier & Bellot získal velký bankovní úvěr v objemu cca 11 miliard korun. Rovněž CSG hojně využívá, vedle zdrojů z emise dluhopisů a nově i z kapitálového trhu, bankovní půjčky.
Zárodky přívětivějšího přístupu bank k financování zbrojního sektoru jsem vnímal již před pár lety s tím, jak se začala vyhrocovat geopolitická situace. A tento trend z mého pohledu pokračuje a ze strany bankovních domů vnímám vstřícnější postoj k tomuto odvětví.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist