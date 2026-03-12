Na začátku roku se zdálo, že neutěšená situace v kopřivnické automobilce Tatra Truck spěje do zdárného konce. Znesvářené strany akcionářů – tedy skupiny CSG Michala Strnada a Promet Group Denisy Materové, byly blízko dohodě, na základě které Materová svůj podíl ve výši 35 procent zbrojaři a nejbohatšímu českému byznysmenovi prodá. Avšak jednání před několika týdny padla a čtvrteční valná hromada jen potvrdila, že vztahy obou akcionářů jsou nadále na bodu mrazu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • O co jde ve sporu akcionářů Tatry.
  • Proč padla jednání o prodeji minoritního podílu Prometu Strnadovi.
  • Jak probíhala čtvrteční valná hromada.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.