Na začátku roku se zdálo, že neutěšená situace v kopřivnické automobilce Tatra Truck spěje do zdárného konce. Znesvářené strany akcionářů – tedy skupiny CSG Michala Strnada a Promet Group Denisy Materové, byly blízko dohodě, na základě které Materová svůj podíl ve výši 35 procent zbrojaři a nejbohatšímu českému byznysmenovi prodá. Avšak jednání před několika týdny padla a čtvrteční valná hromada jen potvrdila, že vztahy obou akcionářů jsou nadále na bodu mrazu.
Co se dočtete dál
- O co jde ve sporu akcionářů Tatry.
- Proč padla jednání o prodeji minoritního podílu Prometu Strnadovi.
- Jak probíhala čtvrteční valná hromada.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.