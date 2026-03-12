Kdo je v současné válce s Íránem největším protivníkem Donalda Trumpa? Není to Modžtaba Chameneí, nově zvolený nejvyšší íránský vůdce, ani revoluční gardy, klíčová ozbrojená složka režimu. „Trumpovými nejnebezpečnějšími nepřáteli jsou Brent a West Texas Intermediate,“ zmiňuje analytický server Eurointelligence dva hlavní typy ropy.

Americký prezident je na cenu této suroviny tradičně velmi citlivý. Trh s ropou od útoků na Írán zdražil o desítky procent a Američané to už pociťují při tankování na benzinových pumpách. Na podzim přitom čekají Spojené státy takzvané midterms, tedy volby celé Sněmovny reprezentantů a jedné třetiny Senátu. Pokud by Trump v jedné nebo v obou komorách Kongresu přišel o většinu, mohl by do konce svého mandátu na domácí scéně jen stěží něco podstatného prosadit.

