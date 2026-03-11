Donald Trump právě píše další kapitolu do kroniky svých rozhodnutí s dalekosáhlým dopadem na geopolitiku, ekonomiku a kapitálové trhy. Ačkoliv jeho aktuální otočka – indikující snahu ukončit konflikt s Íránem stejně rychle, jako byl zahájen – působí překvapivě, až chaoticky, nese rukopis, který známe už z řady situací od jeho opětovného zvolení.

Je to zhruba rok, co Trump vyhlásil světu válku obchodní a vyvolal propad akcií i dalších trhů srovnatelný s vypuknutím covidu. Když však začal doslova kolabovat trh amerických státních dluhopisů, obrátil o 180 stupňů. Netrvalo dlouho a akciové trhy smazaly veškeré ztráty a vyšplhaly se k novým rekordům.

Tentokrát zafungoval odlišný transmisní mechanismus – cena ropy. Klíčové volby v polovině prezidentského mandátu (midterms) jsou za rohem a při pohledu na dvojnásobné účtenky za benzin by nadšení republikánských voličů nepochybně rychle ochladlo. Ukazuje se, že Trump a jeho okolí z řad investorů a byznysmenů jsou na reakce trhů mnohem citlivější, než bývá u prezidentů zvykem. S menší pozorností médií podobné veletoče loni zasáhly i trhy s mědí a zlatem. Vlastně bych se nedivil, kdyby už někoho napadlo založit hedgeový fond zaměřený čistě na příležitosti z těchto celkem předvídatelných obratů.

Kromě loňského roku lze v aktuálním dění na trzích najít paralelu s jiným nedávným obdobím – rokem 2022. Tehdy dluhopisy „překvapivě“ nepodržely akciové investory, protože obě tato hlavní aktiva padala společně. Stejný obrázek vidíme i dnes, kdy akcie klesají ruku v ruce s dluhopisy. Důvod je zřejmý: více než recese se investoři obávají návratu vysoké inflace tažené raketově podražující ropou. Na toto tržní chování si zřejmě budeme muset zvyknout.

Neil Howe, autor respektované knihy The Fourth Turning, k tomu v nedávném rozhovoru trefně poznamenává: „Musíme si uvědomit, že v současnosti pro státy není inflace problém, ale řešení jejich problémů.“ A doporučuje tradiční portfolio vedle akcií a dluhopisů doplnit také o komodity a zlato.

