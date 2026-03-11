Do roku 2030 se technologické změny na trhu práce dotknou více než milionu lidí, uvádí studie poradenské firmy BCG – minimálně 330 tisíc pozic úplně zanikne, takže pracovníci se budou muset přeškolit na úplně jinou práci. Další milion lidí si bude potřebovat doplnit alespoň základní digitální dovednosti, které jim umožní jejich práci vykonávat dál.
Češi by se proto měli vzdělávat celoživotně, a to nejen ve škole, aby dokázali držet krok se zrychleným vývojem na trhu práce. Vláda se nyní se zaměstnavateli a odbory dohodla, že zavede model celoživotního vzdělávání, který přeškolování lidí či zvyšování kvalifikace usnadní a také zafinancuje. Garantem bude ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Co se dočtete dál
- Proč chce vláda zavést systém celoživotního vzdělávání dospělých.
- Jak má vypadat a z čeho se bude platit.
- Jak si model představují zaměstnavatelé.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.