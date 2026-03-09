Ulice Hradešínská na pražských Vinohradech je plná honosných vil, včetně těch nejznámějších, postavených pro továrníka Kolbena nebo architekta Kotěru. Jižní svah s výhledem na Prahu má i secesní dům z roku 1906, který se poslední dobou držel na čelních příčkách žebříčku nejdražších nemovitostí Česka.

K prodeji ji nabízel Václav Dejčmar, přední tuzemský podnikatel a filantrop, spjatý především s investiční skupinou RSJ. Čerstvý zápis v katastru nemovitostí ukazuje, že se mu vilu s užitnou plochou 766 metrů čtverečních a rozlehlým pozemkem podařilo prodat. A podle zjištění HN z ní udělal nejdražší vilu prodanou na pražském trhu s luxusními domy.

