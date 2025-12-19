V nabídce luxusních nemovitostí to byla prakticky legenda. Vila Anthony Dennyho, zakladatele autobazaru AAA Auto, ve svahu nad Trojským zámkem v Praze 8, se prodávala od roku 2017 a dlouho nemohla najít kupce. Po řadě zlevnění došlo tento týden konečně k prodeji, který probíhal pod taktovkou společnosti Luxent.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Za kolik se legendární vila prodala.
  • Jak se vyvíjela cenovka budovy.
  • Jaké má nemovitost vybavení.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.