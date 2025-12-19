V nabídce luxusních nemovitostí to byla prakticky legenda. Vila Anthony Dennyho, zakladatele autobazaru AAA Auto, ve svahu nad Trojským zámkem v Praze 8, se prodávala od roku 2017 a dlouho nemohla najít kupce. Po řadě zlevnění došlo tento týden konečně k prodeji, který probíhal pod taktovkou společnosti Luxent.
Co se dočtete dál
- Za kolik se legendární vila prodala.
- Jak se vyvíjela cenovka budovy.
- Jaké má nemovitost vybavení.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.