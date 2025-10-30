Firmy neúspěšně protestují proti tomu, že jim některé obce zvýšily daň z nemovitosti, a musí tak odvádět mnohem více než například lidé či firmy v jiné její části. Zákonodárci umožnili obcím stanovovat výši daně z nemovitosti před pěti lety. Samosprávy si tak od té doby mohou vybrat, zda nechají její základní výši, nebo ji vynásobí koeficientem v rozmezí 0,5 až 5. A to jak na celém svém území, tak jen na jeho části, třeba vymezené jen konkrétními parcelními čísly.
Podle některých firem je ale dvojí daň v jedné obci diskriminační a obrátily se proto na soudy. Ty ale obcím nyní dávají za pravdu.
Co se dočtete dál
- Které obce a města již zvýšení daně z nemovitostí obhájily před soudem?
- Jak obce vyšší koeficienty odůvodňují?
