Může to být sen. Člověk pracuje v zahraničí, vydělá a po letech získá nárok i na zahraniční penzi. Takový scénář je s tím, jak lidé stále více cestují i pracují v cizině, čím dál častější. Logika je jasná. V zemích, kde jsou vyšší mzdy, tradičně v Německu, Belgii nebo Rakousku, jsou úměrně tomu vyšší i penze.
Aby si člověk mohl opravdu užít důchod podle „příruček“, tedy bez finančních omezení, je lepší s vysokým důchodem ze zahraničí odjet do nějaké levnější země. Třeba se vrátit domů, do Česka, ke svým blízkým a známým z mládí. Nebo si koupit nemovitost v Portugalsku či Španělsku, kde jsou náklady nižší, klima přívětivé a lékařská péče dostatečně kvalitní.
Co se dočtete dál
- Jak se liší důchody napříč Evropou.
- Jak jsou na tom Češi.
