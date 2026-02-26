Systém důchodového pojištění skončil loni ve schodku 9,2 miliardy korun. Deficit byl tak proti předchozímu roku zhruba pětinový. Výdaje na penze a správu rostly pomaleji než příjmy. Dosáhly téměř 722 miliard korun, meziročně to bylo o 5,5 miliardy korun víc. Vybraná suma na pojistném byla proti předloňsku vyšší zhruba o 47 miliard korun, činila 712,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.
V minusu zůstal pomyslný důchodový účet zatím i na začátku letoška, a to 2,8 miliardy korun. Je to méně než v minulých čtyřech letech, ukazují data. Vláda plánuje od příštího roku kroky ke zvýšení výdajů.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci loňska 2,35 milionu starobních, 419 tisíc invalidních a 64 900 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze byla 21 094 korun. Další desetitisíce důchodů poskytovaly důchodové systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.
Na důchody se loni vyplatilo téměř 715,9 miliardy korun. Do penzí putovalo meziročně o 5,9 miliardy korun víc. Na správu se v minulém roce využilo dalších 6,1 miliardy korun, zhruba o 400 milionů méně než předloni. Výdaje na administraci za poslední roky klesají. Celkové výdaje činily loni 722 miliard korun. Byly tak o 0,8 procenta vyšší než v předchozím roce. Příjem z odvodů meziročně vzrostl o sedm procent. Na pojistném se vybralo 712,7 miliardy korun.
Stát dá na penze méně, jak si zajistit důchod? Tři pilíře a jeden, na který se zapomíná
Výdaje dlouhodobě rostly rychleji než příjmy na důchody. V předminulém roce se vybraná suma poprvé po letech zvedla víc než utracená. Důvodem je oživování ekonomiky a navyšování výdělků i změny v důchodech, které prosadila minulá vláda.
Mezi úpravy patří zmírnění valorizací či zpřísnění podmínek u předčasných důchodů. Vláda ANO, SPD a Motoristů ohlásila, že část důchodové reformy zruší. První důchodová novela s návratem k vyššímu přidávání, zrušením omezení zvyšování předčasných penzí, navyšováním důchodů po osmdesátce každých pět let o 500 korun či zvedáním penze za práci v důchodu by měla podle navrhovaného legislativního plánu platit od příštího roku.
