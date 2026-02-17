Ještě minulý týden ministr práce Aleš Juchelka chtěl chystané změny v důchodech protáhnout připomínkovým procesem zrychleně – aby vláda už příští rok mohla oznámit, že důchodový věk je zastropovaný, valorizace důchodů vylepšená a pracující důchodci se mohou těšit na vyšší důchod. Chtěl se také vyhnout vyhodnocení dopadů změn, toho, kolik přesně budou stát.
Po kritice, která přišla od ekonomů, ale také v reakci na nový požadavek od ministerstva financí otočil. Finanční dopady důchodové reformy nakonec vyčíslí.
Co se dočtete dál
- Proč se ministerstvo práce rozhodlo stamiliardové dopady podrobněji rozebrat.
- Co bude posun důchodových změn Babišovy vlády znamenat.
- Jakou část důchodové reformy vláda zachová.
