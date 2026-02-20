Vylučuji, že by ministr Aleš Juchelka neuměl „napočítat do pěti“. Jeho nedávné rozhodnutí o penzích ale právě proto ze všeho nejvíce připomíná cynický politický kalkul.

Udržitelný průběžný důchodový systém stojí na souladu mezi jeho náklady a výnosy: tedy mezi počtem příjemců důchodů a výší jejich penzí na jedné straně a počtem plátců a objemem jejich odvodů na straně druhé. První je dáno očekávanou dobou dožití, důchodovým věkem a výší samotných penzí. Druhé ovlivňuje demografie, zaměstnanost a nastavení plateb do systému (tedy sazbou odvodu a výší mezd, ze kterých se odvádí platba). Společensky vítané prodloužení doby dožití bez změn dalších proměnných a parametrů vede k finančnímu problému, nebo jeho náklady rostou. Stejný problém způsobuje zhoršení demografie, když klesá počet plátců do systému. Proto by mělo být samozřejmé, že jsou tyto parametry udržovány v určitém souladu a na jejich změny je adekvátně reagováno.

  Jak se mění náklady průběžného důchodového systému při prodloužení délky života.
  Jak politici využívají nebo zneužívají změny parametrů k nákupu hlasů.
  Jaký je dopad vysokých odvodů na cenu práce.
