Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) zavedla speciální pravidla pro skupinu náročných profesí s největšími riziky poškození zdraví. Původně úzce vymezený rozsah povolání také později rozšířila tak, že aktuálně se týká 130 tisíc lidí. Ti díky tomu mohou odejít dříve do důchodu bez toho, aby se jim krátila penze.
A nový kabinet v tom chce pokračovat. S odbory a zaměstnavateli začíná vyjednávat, kdo další by měl na dřívější důchod nárok. Z podkladů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které mají HN k dispozici, vyplývá, že by mohlo jít o další stovky tisíc lidí. Úřad zároveň načrtl tři varianty pro financování – liší se v tom, jak moc by byl zatížen státní rozpočet a jakou výši pojistného by platili zaměstnavatelé.
Nová pravidla by mohla začít fungovat už v druhé půlce příštího roku. Ekonomové ale varují, že mohou na státní rozpočet dopadnout zásadním způsobem. Již dříve avizované změkčení důchodového systému má přitom v budoucnu podle expertů zatížit státní kasu až 120 miliardami korun ročně navíc.
Co se dočtete dál
- Kdo dnes může odejít do důchodu dřív.
- Jak chce ministerstvo práce pravidla pro dřívější penze změnit.
- Z čeho se zaplatí náklady na výhodnější pravidla pro určité skupiny povolání.
