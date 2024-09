Skupina náročných profesí, které chtělo ministerstvo práce poslat do důchodu dřív bez krácení penzí, by se mohla razantně zúžit. A to pouze na čtvrtou rizikovou skupinu povolání, tedy asi desetinu osob. Na osekání tlačí zaměstnavatelé – obávají se odlivu pracovníků v některých profesích, už teď nedostatkových.

Původní plán počítal s možností předčasného odchodu celkem zhruba 120 tisíc lidí, a to ze čtvrté a zčásti ze třetí rizikové kategorie. Politici teď připouštějí, že by se okruh mohl snížit. Ve hře je, že by odejít dřív mohlo jen asi 18 tisíc lidí v těch úplně nejnáročnějších profesích, tedy ve skupině čtyři.

To jsou například vybraní pracovníci ve zdravotnictví či v sociální oblasti, pracovníci v lesnictví, kováři, skláři nebo obsluha důlních zařízení. Smůlu naopak měli například pracovníci obrábějící kovy nebo pracovníci na stavbách či ve strojírenství. O možné změně mají podle informací HN ještě jednat koaliční politici.

