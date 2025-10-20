Říká se, že člověk dvakrát nevstoupí do jedné řeky. Praxe, včetně té politické, dokazuje pravý opak. A tak se některé věci vracejí s pravidelností postav na orloji. V Česku se kromě neustálého prodlužování a zkracování věku odchodu do důchodu stala podobnou trvalkou elektronická evidence tržeb. Prosadila ji vláda Andreje Babiše v roce 2016, aby ji zrušila vláda Petra Fialy v roce 2022, a teď se má s další vládou Andreje Babiše opět vrátit, od roku 2027.
Argumenty pro a proti jsou stále stejné – její příznivci argumentují přílivem nových miliard do rozpočtu a také narovnáním podnikatelského prostředí, kdy se berňáku nevyhne vůbec nikdo. Odpůrci pak popisují příběhy nebohých podnikatelů, kteří podle jejich představ zjevně stále používají výhradně kalkulačku či tlačítkový telefon a připojení na internet považují za vrchol techniky budoucnosti, která je jim zcela neznámá.
Nutno dodat, že na obou stranách panuje značná idealizace – elektronická evidence tržeb není a nikdy nebude záchranou státního rozpočtu. A stejně tak díky její existenci nezmizí šedá ekonomika.
Co se dočtete dál
- Co si slibují politici od znovuzavedení elektronické evidence tržeb?
- Zachrání nová EET rozpočet?
- V čem je největší překážka znovuzavedení?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.