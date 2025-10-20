Říká se, že člověk dvakrát nevstoupí do jedné řeky. Praxe, včetně té politické, dokazuje pravý opak. A tak se některé věci vracejí s pravidelností postav na orloji. V Česku se kromě neustálého prodlužování a zkracování věku odchodu do důchodu stala podobnou trvalkou elektronická evidence tržeb. Prosadila ji vláda Andreje Babiše v roce 2016, aby ji zrušila vláda Petra Fialy v roce 2022, a teď se má s další vládou Andreje Babiše opět vrátit, od roku 2027.

Argumenty pro a proti jsou stále stejné – její příznivci argumentují přílivem nových miliard do rozpočtu a také narovnáním podnikatelského prostředí, kdy se berňáku nevyhne vůbec nikdo. Odpůrci pak popisují příběhy nebohých podnikatelů, kteří podle jejich představ zjevně stále používají výhradně kalkulačku či tlačítkový telefon a připojení na internet považují za vrchol techniky budoucnosti, která je jim zcela neznámá. 

Nutno dodat, že na obou stranách panuje značná idealizace – elektronická evidence tržeb není a nikdy nebude záchranou státního rozpočtu. A stejně tak díky její existenci nezmizí šedá ekonomika.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Co si slibují politici od znovuzavedení elektronické evidence tržeb?
  • Zachrání nová EET rozpočet?
  • V čem je největší překážka znovuzavedení?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.