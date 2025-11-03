Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě v pondělí podepsali koaliční smlouvu. O tři dny dříve se objevilo na veřejnosti i programové prohlášení vlády, které nicméně musí budoucí kabinet ještě formálně schválit. Jeden z odstavců 38stránkového dokumentu se týká i převzetí stoprocentní kontroly nad energetickou skupinou ČEZ, ve které zatím drží třetinu menšinoví akcionáři. Pokud se proces rozjede, půjde pravděpodobně o jednu z největších obchodních operací příštích let. ANO věří, že se díky tomu podaří lépe kontrolovat ceny energií. 

Prohlášení uvádí, že budoucí vláda Andreje Babiše (ANO) bude usilovat jen o ovládnutí výroby, tedy jaderných, uhelných, plynových a obnovitelných elektráren. Nemalá část ČEZ, tedy například distribuce či dodávky energií koncovým zákazníkům, by tedy i nadále mohla zůstat aspoň zčásti v privátních rukou. Podle pondělních slov hlavního vyjednavače ANO Karla Havlíčka to ovšem zase tak úplně platit nemusí. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké verze zestátnění ČEZ chystá Karel Havlíček.
  • Jak to vidí ekonomický analytik.
  • Co brání schválení státního rozpočtu na příští rok.
  • Proč jsou nejasnosti kolem EET.
