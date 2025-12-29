Silná konkurence na trhu přepravy balíků dostala státní Balíkovnu do prekérní situace. Špatné hospodaření, padající tržní podíl, horšící se kvalita doručení – to vše je výsledkem dlouhodobé neefektivity provozu už z dob, kdy byl podnik součástí České pošty, ve které byl historicky kladen důraz na doručování listovních zásilek. To nedává v souboji s komerčními subjekty typu Zásilkovna či GLS prakticky žádnou naději na úspěch. Navíc je jisté, že bez masivních investic do technologií a výrazné restrukturalizace provozu to dál nepůjde.
Balíkovna byla letos na jaře vyčleněna z České pošty do samostatného odštěpného závodu a poradenská společnost Roklen pro ni začala hledat strategického investora nebo kupce. Privatizační proces se však nepodařilo dotáhnout před parlamentními volbami, z nichž vzešla nová vláda a úplně jiné uvažování, jak s problémovým podnikem, který má letos vygenerovat ztrátu 2,1 miliardy korun, pokračovat.
Podle informací HN z prodejního procesu vykrystalizovali dva až tři zájemci.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou zájemci o Balíkovnu.
- V jaké fázi se momentálně prodejní proces nachází a co ho brzdí.
- Jaká je priorita nové vlády ohledně tohoto státního podniku.
- Jaké scénáře jsou na stole.
- Jaké je pozadí odvolání dozorčí rady České pošty.
