Silná konkurence na trhu přepravy balíků dostala státní Balíkovnu do prekérní situace. Špatné hospodaření, padající tržní podíl, horšící se kvalita doručení – to vše je výsledkem dlouhodobé neefektivity provozu už z dob, kdy byl podnik součástí České pošty, ve které byl historicky kladen důraz na doručování listovních zásilek. To nedává v souboji s komerčními subjekty typu Zásilkovna či GLS prakticky žádnou naději na úspěch. Navíc je jisté, že bez masivních investic do technologií a výrazné restrukturalizace provozu to dál nepůjde.

Balíkovna byla letos na jaře vyčleněna z České pošty do samostatného odštěpného závodu a poradenská společnost Roklen pro ni začala hledat strategického investora nebo kupce. Privatizační proces se však nepodařilo dotáhnout před parlamentními volbami, z nichž vzešla nová vláda a úplně jiné uvažování, jak s problémovým podnikem, který má letos vygenerovat ztrátu 2,1 miliardy korun, pokračovat.

Podle informací HN z prodejního procesu vykrystalizovali dva až tři zájemci.

