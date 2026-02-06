Třináct lidí prošlo do výběrového řízení na nového generálního ředitele České pošty. Tendr nechal vypsat ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) poté, co na začátku roku odvolal z funkce dosavadního šéfa Miroslava Štěpána. Výběrová komise však nikoho nevybrala a tendr skončil.

„Po podrobné analýze podkladů všech uchazečů a vyhodnocení osobních pohovorů nedoporučila ke jmenování žádného z kandidátů. Na základě tohoto závěru bylo výběrové řízení zrušeno,“ uvedla Ivana Nguyenová z tiskového oddělení ministerstva.

