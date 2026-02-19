Nový generální ředitel České pošty měl vzejít z výběrového řízení – komise však nikoho ze 13 uchazečů ke jmenování nedoporučila a tendr byl zrušen. Původní šéf Miroslav Štěpán byl odvolán v lednu po nástupu nové vlády a prozatímně státní podnik vede Ondřej Škorpil, ředitel divize sdílených služeb.
Proč nikdo z adeptů neuspěl, není jasné. Ministerstvo vnitra, pod které pošta spadá, žádný další postup neoznámilo. Ministr však nový tendr vypisovat nemusí a může nového šéfa jmenovat napřímo. V zákulisí se mezitím rozběhla série jednání – personální obsazení klíčových státních podniků si vzal na starosti přímo premiér Andrej Babiš (ANO).
V souvislosti s výběrem nového ředitele pošty už se daly do pohybu některé personální změny. Skončil Milan Hladík, šéf financí České pošty, a také šéf Balíkovny Adam Hőrzenberger.
