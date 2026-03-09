Letos bude Petru Pěchovi čtyřicet let. Za svou manažerskou kariéru už toho stihl hodně, zkušenosti s vedením lidí a byznysu má ze Seznamu, RegioJetu nebo Home Creditu z finanční skupiny PPF. Nyní pracuje pro Daniela Křetínského, loni v březnu se ujal šéfování české pobočky mezinárodní logistické firmy GLS (General Logistics Systems). Tu od loňska vlastní právě Křetínský, získal ji společně s mateřskou skupinou International Distribution Services (IDS). Do ní patří například i britská pošta Royal Mail.
Plány na českém trhu má pod novým majitelem GLS velké. Na vysoce konkurenčním trhu se chce stát jedničkou a přeskočit Zásilkovnu, PPL a DPD. Pěcha v rozhovoru s HN říká, že jim s českým majitelem nic nestojí v cestě. Zároveň přiznává, že rozmach bude stát hodně peněz. Jak ale dodává, zvláště v posledních měsících jeho firma výrazně roste. Podle poslední výroční zprávy z fiskálního roku, který skončil 31. března 2025, měla firma v Česku obrat tři miliardy korun s kladným provozním výsledkem bezmála 57 milionů. Pěcha potvrzuje, že je nyní na logistickém trhu v Česku živo a hraje se o každé procento marže.
Co se dočtete dál
- Jak se chce GLS stát českou jedničkou.
- Co chybí domácímu trhu, co jsou jeho problémy.
- Jak přistupuje k čínským tržištím.
- Jak vidí problematiku a expanzi výdejních boxů.
