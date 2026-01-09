Hra o největšího evropského provozovatele sítě výdejních boxů a logistických center pro e-shopy se rozběhla naplno. Původem polská společnost InPost, která má celkem 90 tisíc výdejních míst v devíti zemích, dostala nabídku na úplné převzetí od investičního fondu Advent za více než šest miliard eur. Jak vyplouvají na povrch další skutečnosti okolo původem utajené nabídky, ukazuje se, že důležitou roli v celém procesu údajně hraje také skupina PPF.
Největší tuzemská finanční skupina, ovládaná Renátou Kellnerovou a jejími dcerami, už je nyní největším akcionářem InPostu, její role by se však ještě mohla zvětšit. Agentura Bloomberg společně s britskou stanicí Sky News uvedly, že PPF, Advent a zakladatel firmy Rafal Brzoska vyjednávají možný odkup logistické společnosti a její následné stažení z amsterdamské burzy. Tito tři investoři aktuálně společně drží 47,7 procenta firmy.
Co se dočtete dál
- Kdo jedná o odkupu InPostu a co stojí za jejich plánem?
- Jaké je očekávání stažení z burzy?
- Jaký vliv má PPF, proč drží podíl pod 30 procent a jak by se jeho role mohla změnit.
- Jak prodejní strategie a nabídka ovlivní cenu akcií a drobné investory.
- Jaké jsou konkrétní důvody poklesu akcií InPostu (spor s Allegro, náklady na expanzi, IPO sentiment).
- Jaký by mohl být plán transformace firmy v soukromí a dopady na evropský trh výdejních boxů.
