Jeho jméno se pojí zejména s dávnými projekty Petra Kellnera, ve kterých často sehrál roli zlého muže a krizového manažera. Olomoucký „tvrďák“ Richard Benýšek dnes již se skupinou PPF nespolupracuje, místo toho trochu stranou pozornosti buduje své rozsáhlé panství, které je rozkročené od tisíců hektarů lesa v Česku a na Slovensku, polností až po komerční nemovitosti ve větších městech.
Brzy k nim ale přibude projekt v novém oboru, který by se v mnoha ohledech mohl nazvat jeho životním počinem. Ze zámku Přemyslovice nedaleko Prostějova, který koupil v roce 2016, chce vybudovat moderní areál určený pro seniory.
Co se dočtete dál
- Kdo je Richard Benýšek.
- Co chystá v Přemyslovicích.
- Proč si před lety koupil místní zámek.
