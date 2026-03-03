Investiční a developerská skupina Penta Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka vstupuje do svého třetího londýnského projektu. Tentokrát bude stavět dál od centra britské metropole – ve čtvrti Hounslow na západě města ve fotbalové části Brentford. Nový bytový projekt vznikne jen pár minut autem od Gtech Community Stadium, kde své domácí zápasy v prestižní Premier League, nejvyšší anglické soutěži, hraje londýnský klub Brentford FC.

