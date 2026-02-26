Kapacity péče o seniory jsou v České republice dlouhodobě nedostatečné. Ten, kdo má prostory a personál, dostane od zdravotní pojišťovny hned smlouvu. A právě tento segment se stal klíčovým i pro jednoho z největších hráčů na trhu: zdravotnickou skupinu Penta Hospitals. „Musíme zrychlit přípravu a výstavbu zařízení. To je dnes klíčový faktor. Naším plánem je každý rok otevřít pět takových zařízení,“ říká v rozhovoru s HN generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Dodává, že dalším trendem českého zdravotnictví je podle ní zaměstnanecké zdraví. „Nyní je tento segment stále převážně o vstupních prohlídkách, ale jeho potenciál je mnohem širší – prevence, dlouhodobá péče. Pokud se zaměstnavatelé více zapojí do podpory zdraví, může to výrazně odlehčit veřejnému zdravotnímu pojištění. Daňové úlevy by tuto motivaci bezpochyby posílily,“ poznamenává Vaculíková. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se Pentě Hospitals podařilo tak rychle vyrůst?
  • Jaké trendy generální ředitelka skupiny v českém zdravotnictví vidí?
  • Co se skupině loni povedlo a na co se chystá?
