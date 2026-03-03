Je to pár dní, co policie navrhla majitele společnosti RP Invest Romana Petra obžalovat z investičního podvodu. Petr od investorů, často od svých známých, ale třeba i od bývalých fotbalových reprezentantů, vybral zhruba miliardu korun na nejrůznější podnikatelské projekty.
Peníze vybíral ve formě investičních půjček na sebe jako fyzickou osobu a následně je posílal do firem své skupiny RP Invest. Do ní patřila třeba pražská klinika RP Clinic či výrobce generátorů Fadet. Petr je od roku 2024 v úpadku. Od loňska je navíc vyšetřován ve vazbě.
S jeho trestním stíháním se pojilo i policejní zajištění prakticky veškerého majetku v případu. To značně paralyzovalo provoz jednotlivých firem a zásadně ohrožovalo celkovou hodnotu majetku, a tedy i případný výnos pro věřitele.
Teď je ale policejní práce podle všeho u konce a státní zastupitelství rozhodlo o uvolnění majetku pro potřeby insolvenčního řízení. Na to od začátku tlačil insolvenční správce Jan Koutný z kanceláře Indra Šebesta i věřitelé.
Co se dočtete dál
- Kdo je Roman Petr a v čem podnikal.
- Jaké jsou vyhlídky jeho věřitelů.
- Kdo všechno mu svěřil své peníze.
