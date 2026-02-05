Rozjíždí se další velká insolvence domácí investiční skupiny. Svým rozsahem se zařadí mezi největší dluhopisové pády posledních let. Hned po boku zkrachovalých skupin jako Arca Investments či loni padlých emitentů Solek Holding a RSBC.
Po týdnech spekulací a negativních zpráv ze zákulisí finančního trhu na sebe ve čtvrtek podala insolvenční návrh první z firem skupiny YD Capital. Jde o menší servisní společnost YD Financial Services, která zároveň žádá soud o povolení reorganizace. Insolvence menší firmy z holdingu je zřejmě předzvěstí budoucího řešení v rámci celé zadlužené skupiny.
YD Capital se skládá asi ze dvou desítek firem, několika fondů, na trhu působí zhruba šest let a zaměřuje se zejména na investice do realitních projektů a firem z oblasti energetiky. Do skupiny a jejich dluhopisů investovaly také tisíce drobných věřitelů.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou příčiny problémů YD Capital.
- Jaká část teď míří do insolvence.
- Jak financovala své investice.
- Kdo za skupinou stojí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.