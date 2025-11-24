Půl roku po zahájení insolvenčního řízení se před soudem poprvé sešli věřitelé společnosti Solek Czech Services, důležité dcery zkrachovalé energetické skupiny Solek Holding. Tu před 15 lety založil podnikatel Zdeněk Sobotka. Skupina se zabývá výstavbou a provozem solárních elektráren doma i v zahraničí. Největší projekty firma realizovala v Chile. Letos ji ale doběhly obří dluhy z dluhopisů a směnek a dvě hlavní firmy zkrachovaly.
Co se dočtete dál
- Kolik věřitelé v insolvenci Solek Czech Services dostanou.
- Jak probíhala schůze věřitelů.
- Kdo jsou hlavní aktéři insolvenčního řízení.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.