V poslední době přibývá případů, kdy si čeští investoři mysleli, že nákupem dluhopisů, směnek nebo podílu v investičním fondu vydělají, ale mýlili se. Stalo se tak už v případě pádu velkého nemovitostního fondu Nova Real Estate. Držitelé dluhopisů Solek Holding s jistotou přijdou o značnou část peněz a investoři sledují s úzkostí aktuální dění kolem skupiny RSBC, kde mají své peníze v jejích dluhopisech, směnkách nebo fondech.
Podle dat společnosti Surveilligence, citovaných Seznam Zprávami, pak lze už nyní říct, že letošní rok bude, co se týče krachů, rekordní. Od ledna do konce září zbankrotovali emitenti s dluhopisovými emisemi za více než 20 miliard korun. A kromě dluhopisů vzbuzují u odborníků obavy i trhy fondů kvalifikovaných investorů (FKI), kterých prudce přibývá a do nichž je možné investovat od jednoho milionu korun.
Házet všechny dluhopisy a fondy do jednoho pytle by ale nebylo fér. Oslovili jsme proto odborníky a podívali se, jak se i z aktuálních kauz poučit, jak poznat, který dluhopis nebo FKI je solidní, a kdy má či nemá smysl je vůbec do svého portfolia zařazovat.
Co se dočtete dál
- Kdy má vůbec smysl zařazovat firemní dluhopisy nebo česká FKI do portfolia.
- Jak poznat dobré dluhopisy a solidní fondy od potenciálně problémových.
- Co musí splňovat dobrý investiční poradce, aby mu bylo možné důvěřovat.
