Neutěšená finanční situace investiční skupiny RSBC podnikatele Roberta Schönfelda se projevila v první zahájené insolvenci. Firma RSBC Advisory, servisní entita rozvětveného holdingu, na sebe podala insolvenční návrh, zároveň má plán reorganizace.
Tu už předem schválila většina věřitelů a v pátek ji potvrdil také soud. Nicméně o osudu firmy budou věřitelé rozhodovat 2. února na schůzi věřitelů. Dá se očekávat, že tato na první pohled drobná insolvence bude prvním krokem k celkové restrukturalizaci skupiny, do které patří několik fondů s majetkem v nemovitostech a zbrojních podnicích Steyr Arms a Arex. A zřejmou snahou Roberta Schönfelda udržet nad startujícím procesem kontrolu.
