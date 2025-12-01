Německý koncern Volkswagen, jenž se usilovně snaží srazit náklady, se rozhodl zásadně změnit svoji globální síť tvořenou 22 továrnami vyrábějícími takzvané objemové značky. Jde o VW osobní vozy, Škodu, Seat/Cupra a značku VW užitkové vozy. Plán pro skupinu nazývanou Brand Group Core počítá s tím, že závody budou napříště seskupeny do pěti regionů, provázány napříč všemi značkami a podřízeny jednomu regionálnímu šéfovi. To bude mimo jiné znamenat, že se omezí pravomoci členů představenstva u jednotlivých značek.
Co se dočtete dál
- Co se přesně změní ve struktuře VW.
- Co na to říkají experti.
- Jaká je role Škody Auto.
