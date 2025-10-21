Jakkoliv Škoda Auto zažívá dobré období, kdy jí rostou tržby, marže a jako jedna z mála značek táhne celý koncern Volkswagen, řeší na podzim i jednu dlouhodobou těžkost. Tou je indický trh, za který má v rámci německé automobilové skupiny odpovědnost a prodává tam kromě škodovek i další koncernové vozy. Pod vedením Škody indická firma usiluje o vstup nového partnera, a to hned z několika důvodů.
Co se dočtete dál
- O jakého zájemce jde.
- Proč koncern usiluje o vstup nového kapitálu.
- Co VW v Indii hrozí.
- Proč je Indie důležitá a zároveň komplikovaná.
- Jaké jsou plány Škody v Indii.
