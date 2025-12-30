Z německého koncernu Volkswagen v roce 2025 nechodily zrovna pozitivní zprávy. Finanční čísla se stále propadají, v Číně modelům z německé automobilové skupiny dochází dech a vytlačuje je domácí konkurence a řadu značek postihla cla uvalená prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz aut do USA. Trochu překvapivě si tak společně s Porsche drží nejlepší marži česká Škoda Auto, kterou před lety Volkswagen považoval za takovou svoji lepší Dacii určenou spíše pro východní trhy.
Časy se ale mění. Škoda Auto nyní výrazně přispívá do koncernové kasy a žene její čísla alespoň částečně nahoru. A to i díky rostoucím prodejům na Západě. Od škodováckých odborářů ale hlasitě zní, že jim Volkswagen hází klacky pod nohy a musí z Mladé Boleslavi živit řadu chybných koncernových rozhodnutí. Ukazuje se, že jich není málo, a koncernové manažery čekají další bolestivá rozhodnutí, kde škrtat a kam skupinu směrovat.
Co se dočtete dál
- Jak Volkswagen plánuje dosáhnout úspor.
- Koho se budou dotýkat propouštění.
- Jaká bude podoba centralizace 22 závodů.
- Jaké boje probíhají mezi značkami.
- Jakou roli v koncernu má Škoda.
- Jak z problémů ven.
