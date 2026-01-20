Německo se po třech letech nyní vrací k miliardovým dotacím na elektroauta a plug-in hybridy. Lidé si díky příspěvku ze státní kasy mohou jeden vůz zlevnit až o šest tisíc eur (150 tisíc korun). V Česku skončila podpora elektromobilů pro firmy a živnostníky předloni a na rozdíl od Německa žádnou další nechystá. Přesto se tuzemského trhu mohou pobídky u západních sousedů významně dotknout. Byznys z toho bude těžit, zákazníkům v Česku to však může nabídku nových elektromobilů osekat.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou podmínky dotace.
- O kolik se může zvednout odbyt Škodě Auto.
- Jak to ovlivní český trh s novými elektroauty.
- Jak to pocítí české autobazary.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.