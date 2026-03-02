V Mladé Boleslavi vyrostla nová hala na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Má označení M8, rozlohu 55 tisíc metrů čtverečních a Škoda Auto ji postavila za necelý rok. Investice za 205 milionů eur (přibližně pět miliard korun) bude zřejmě patřit mezi největší letošní průmyslové projekty v Česku a má posílit postavení firmy v rámci koncernu VW a také v celém evropském autoprůmyslu.
Co se dočtete dál
- Jak přesně se rozdělí výroba a export baterií mezi značky Škoda, Volkswagen, Cupra a Audi.
- Jaký bude časový plán přechodu z čínských článků na články z továrny VW v Salzgitteru a Valencie.
- Jak rychle se rozjede třísměnný provoz a kolik zaměstnanců závod nakonec zaměstná.
- Jaká konkrétní technická a výkonová data budou mít nově montované LFP baterie.
- Jak se snížení výrobních nákladů (cca 30 %) promítne do cen nových elektromobilů, včetně chystaného modelu Epiq.
- Jaký vliv bude mít lokalizace výroby článků na strategickou závislost evropského průmyslu.
- Jaké další modely a továrny koncernu budou konkrétně zásobovány z Mladé Boleslavi.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.