Ondřej Votruba je japanofil. Současný výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice několik let v asijské zemi pracoval, ať už pro pobočku státní organizace CzechInvest, nebo pro soukromý sektor. Zamiloval si tamní historii, kulturu a styl života. Japonskem si pomáhá i v popisu, jak upadla reputace Česka jako místa pro zaparkování investičních projektů s vysokou přidanou hodnotou. V zemi je těch japonských v přepočtu na populaci nejvíc v Evropě. „Po roce 2020 ale přišla úplně nová větší investice jen jedna. Japonci si totiž mezi sebou všechno řeknou,“ popisuje Votruba. Co tím má na mysli?
Vláda Andreje Babiše podle něj v roce 2019 zpackala zákon o investičních pobídkách. Kritizuje jeho netransparentnost, protože zákon každou pobídku po splnění podmínek nově poslal k finálnímu rozhodnutí na vládu. Ta pak bez jasně daných kritérií o pobídce sama vynesla verdikt. Kvůli tomu podle něj Češi vypadají ve světě jako šejdíři. V rozhovoru s HN říká, že vláda Petra Fiala systém napravila jen částečně.
Votruba proto věří, že nový kabinet podmínky schvalování pobídek zlepší. A doufá, že vláda neodmítne přímé peněžní injekce pro nové projekty. V opačném případě by mohla být ohrožena i investice amerického výrobce čipů onsemi v desítkách miliard korun do závodu v Rožnově pod Radhoštěm. „Kdybychom pro Česko tuhle investici nezískali, tak jsme žabaři a bylo by to špatně,“ říká.
Co se dočtete dál
- Za co kritizuje vládu Petra Fialy a předchozí Andreje Babiše.
- Proč Česko vypadá jako šejdíři.
- V čem jsou Poláci a Maďaři před námi.
- Jak zlepšit investiční prostředí v Česku.
- Spojení CzechInvest a CzechTrade.
