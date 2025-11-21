Téměř po tři čtvrtě roce posuzování schválila Evropská komise český plán na poskytnutí skoro dvanáctimiliardové investiční pobídky na rozšíření výroby čipů v Česku. Konkrétně jde o poskytnutí státní pomoci americké společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Komise o svém rozhodnutí informovala v pátek v tiskové zprávě. Nadnárodní koncern onsemi by do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm mohl investovat kolem 43 miliard korun. Jestli tak skutečně učiní, ale není jisté. Celý proces příprav se příliš protáhl, koncern se potýká s problémy a pravděpodobná nová vláda je státní pobídce méně nakloněná.

Firma o plánu na výstavbu nového závodu informovala loni v červnu. Zahájit komerční provoz chtěla už v roce 2027. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček (STAN) původně počítal s tím, že komise se závěrem takzvané notifikace, tedy schválení státní podpory, přijde nejpozději letos v červnu, stalo se tak ale až nyní.

Teď ještě podporu musí schválit vláda. „Schválení Evropskou komisí je jen první krok,“ sdělil HN Aleš Cáb, viceprezident a ředitel výroby polovodičů v rožnovském závodě onsemi. 

Projekt podle komise přispěje ke zvýšení technologické autonomie Evropské unie v oblasti polovodičů. Cáb se k tématu zatím více nevyjádřil s ohledem na dohodu s korporací, která jej zavázala k mlčenlivosti.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu lze vydání konečného vládního rozhodnutí o pobídce očekávat v příštím roce.

