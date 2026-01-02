Hned ráno po svých sedmdesátých narozeninách dostala šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová dárek v podobě článku (link vede za paywall) na titulní straně Financial Times (FT). Vlivný ekonomický list ale neotiskl aktualizovaný medailonek jubilantky, která ECB vede už šestým rokem a předtím – také jako první žena v historii – řídila z nejvyššího postu Mezinárodní měnový fond. Zabýval se překvapivým zjištěním ve velmi citlivé platové otázce.
Skandální přitom není samotná výše základního příjmu, ten je mnohonásobně nižší než v případě velkých komerčních bank. Na rozdíl od českých centrálních bankéřů si ti evropští ani nestanovují platy podle vlastního uvážení. Problém je v příjmech, které druhá nejmocnější centrální banka světa sama od sebe nezveřejňuje a dosud o nich svět mimo frankfurtskou centrálu a jednu basilejskou instituci neměl tušení. Rozdíl oproti základu přitom činí víc než padesát procent.
Co se dočtete dál
- - Co druhá nejmocnější centrální banka světa o příjmech své šéfky neuvádí.
- - Paradox Jeromeho Powella: Proč je supervlivný šéf Fedu oproti evropským kolegům (včetně českého) chudým příbuzným.
- - Česká cesta: když by mohl velký růst platů způsobit rozruch, změní se metodika a “přilepšení”, které si pro sebe schválili šéfové ČNB, tolik nebije do očí.
