Hned ráno po svých sedmdesátých narozeninách dostala šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová dárek v podobě článku (link vede za paywall) na titulní straně Financial Times (FT). Vlivný ekonomický list ale neotiskl aktualizovaný medailonek jubilantky, která ECB vede už šestým rokem a předtím – také jako první žena v historii – řídila z nejvyššího postu Mezinárodní měnový fond. Zabýval se překvapivým zjištěním ve velmi citlivé platové otázce.

Skandální přitom není samotná výše základního příjmu, ten je mnohonásobně nižší než v případě velkých komerčních bank. Na rozdíl od českých centrálních bankéřů si ti evropští ani nestanovují platy podle vlastního uvážení. Problém je v příjmech, které druhá nejmocnější centrální banka světa sama od sebe nezveřejňuje a dosud o nich svět mimo frankfurtskou centrálu a jednu basilejskou instituci neměl tušení. Rozdíl oproti základu přitom činí víc než padesát procent.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • - Co druhá nejmocnější centrální banka světa o příjmech své šéfky neuvádí.
  • - Paradox Jeromeho Powella: Proč je supervlivný šéf Fedu oproti evropským kolegům (včetně českého) chudým příbuzným.
  • - Česká cesta: když by mohl velký růst platů způsobit rozruch, změní se metodika a “přilepšení”, které si pro sebe schválili šéfové ČNB, tolik nebije do očí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.