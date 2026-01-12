Když se loni na konci března Česká národní banka pochlubila, že „dosáhla historicky nejlepšího hospodářského výsledku“ 151 miliard korun, mohla k tomu v tu chvíli podle svých výkazů přičíst dalších takřka 40 miliard zisku dosažených během prvního čtvrt roku. O pár dní později už ale v kolonce „Zisk nebo ztráta za účetní období“ svítilo červené číslo signalizující prodělek takřka čtyřiceti miliard. A ten se do konce roku zvýšil na bezmála 73 miliard korun.

Takřka polovina zisku z rekordního roku 2024 byla pryč. Vedení národní banky přitom v posledních letech udělalo hodně pro zvýšení ziskovosti a vývoj trhů byl pro ni ve většině ohledů příznivý. Ovšem ten nejsilnější faktor mluvil proti ní. Silná koruna a především velmi slabý dolar vše převážily a stáhly národní banku opět do červených čísel.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je zisk ČNB tak nejistá veličina.
  • Co se musí stát, než rozpočet dostane z národní banky první korunu.
  • Kdo a kdy už si na „zisk“ ČNB zkoušel sáhnout.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.