Když se loni na konci března Česká národní banka pochlubila, že „dosáhla historicky nejlepšího hospodářského výsledku“ 151 miliard korun, mohla k tomu v tu chvíli podle svých výkazů přičíst dalších takřka 40 miliard zisku dosažených během prvního čtvrt roku. O pár dní později už ale v kolonce „Zisk nebo ztráta za účetní období“ svítilo červené číslo signalizující prodělek takřka čtyřiceti miliard. A ten se do konce roku zvýšil na bezmála 73 miliard korun.
Takřka polovina zisku z rekordního roku 2024 byla pryč. Vedení národní banky přitom v posledních letech udělalo hodně pro zvýšení ziskovosti a vývoj trhů byl pro ni ve většině ohledů příznivý. Ovšem ten nejsilnější faktor mluvil proti ní. Silná koruna a především velmi slabý dolar vše převážily a stáhly národní banku opět do červených čísel.
Co se dočtete dál
- Proč je zisk ČNB tak nejistá veličina.
- Co se musí stát, než rozpočet dostane z národní banky první korunu.
- Kdo a kdy už si na „zisk“ ČNB zkoušel sáhnout.
