Český statistický úřad potvrdil ve své nové zprávě o vývoji cen v únoru, že zdražování ve většině sektorů ekonomiky opět zpomalilo. Až natolik, že i kdyby byla nyní inflace dvojnásobná, stále by ČNB plnila svůj inflační cíl.
Jenže v důsledku bojů na Blízkém východě pozitivní statistika zastarala dřív, než byla zveřejněna.
Co se dočtete dál
- Co znamenají výkyvy cen ropy pro měnovou politiku.
- Jaký postoj má k nákladové inflaci současný šéf ČNB Aleš Michl.
- Proč sazby zůstanou stabilní.
