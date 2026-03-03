Meziroční inflace v české ekonomice zahájila letošek zpomalením na 1,6 procenta a má našlápnuto k tomu, aby po celý rok zůstala pod dvouprocentním cílem. Lednový výsledek ale nebyl překvapivý. K nižší inflaci přispěly především ceny energií pro domácnosti, kde výrazně zaúřadovalo zrušení poplatku za podporované zdroje energie u cen elektřiny. Protiinflačně působil také pokles cen pohonných hmot a pomalejší růst cen potravin.
Řečí ekonomů: inflaci táhly dolů hlavně takzvané nejádrové položky. Jádrová meziroční inflace, tedy ukazatel reflektující cenové tlaky generované stavem české ekonomiky, klesla jen mírně. Na úrovni 2,7 procenta zůstává – slovy ČNB – zvýšená a představuje tak důvod pro opatrnost v měnové politice.
