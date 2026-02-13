Dvě třetiny Američanů si stěžují na vysoké ceny potravin a spotřebního zboží. Se stavem ekonomiky není spokojena ani většina republikánských voličů, ukázal průzkum Pew Research Center. Snížení inflace bylo přitom jedním z hlavních slibů, s nimiž Donald Trump předloni zvítězil v prezidentských volbách.
Populární u voličů nejsou ani vysoká cla, která Trump zavedl na dovoz řady zboží. Zatímco před jeho návratem do Bílého domu dosahovala průměrná výše celních tarifů na dovoz zhruba 2,5 procenta, Trump ji zvedl na 13 procent. To Američanům prodražuje zboží v obchodech, jak teď potvrdila už několikátá analýza. Cla jsou tedy pro Američany fakticky dodatečnou daní. Přitom právě na vysoké ceny si občané USA, jak řečeno, stěžují.
Co se dočtete dál
- Jak velká část cel představuje zdražení pro americké spotřebitele a firmy.
- Co na to říká Trump.
- Jaké zboží by mohl z cel vyjmout a proč.
