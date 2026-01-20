Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou cla prostředkem pro jeho agresivní a imperialistickou zahraniční politiku, jejímž nejnovějším cílem je Grónsko. Trumpovi voliči ale zavedení tarifů na dovoz neamerického zboží podporovali s představou, že se jich cla nedotknou a že vše zaplatí „cizinci“. Jenže data ukazují, že nic není vzdálenější realitě.

Institut pro světovou ekonomiku v německém Kielu (Kiel Institut für Weltwirtschaftspočítal, že exportéři na sebe berou jen čtyři procenta nákladů, které dovozci zaplatí. Zbylých 96 procent přenesou exportéři ve zvýšených cenách zboží na americké spotřebitele a firmy. Jen za loňský rok se příjmy z cel zvýšily zhruba o 200 miliard dolarů. Tato částka jsou tedy faktické daně navíc, které Američané federální vládě zaplatili.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká jsou hlavní zjištění německého Kielského institutu.
  • Na základě čeho analytici k závěrům došli.
  • Proč nacházejí dovozci alternativu americkému trhu.
