Ekonomické fórum v Davosu, které začíná v pondělí, se mělo letos pokusit po výměně vedení o svoji resuscitaci. A nejspíš se to i podaří. Budou na něm totiž probíhat ostře sledovaná jednání evropských lídrů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která by měla zažehnat nejvážnější krizi mezi Evropou a USA za poslední dekády.
O víkendu se totiž vyhrotil spor o Grónsko. Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích pohrozil desetiprocentními sankcemi od 1. února osmi evropským zemím, jejichž vojáci se objevili v minulých dnech na dánském ostrově, aby ukázali, že Evropa má o jeho bezpečnost zájem. A Evropská unie začala připravovat tvrdá odvetná opatření pro případ, že by Spojené státy nová cla opravdu zavedly.
Co se dočtete dál
- Jak může EU odpovědět na americká cla.
- Proč ústupky Trumpovi přestaly fungovat.
- Kdo má z krize v NATO největší radost.
