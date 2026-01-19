Ekonomické fórum v Davosu, které začíná v pondělí, se mělo letos pokusit po výměně vedení o svoji resuscitaci. A nejspíš se to i podaří. Budou na něm totiž probíhat ostře sledovaná jednání evropských lídrů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která by měla zažehnat nejvážnější krizi mezi Evropou a USA za poslední dekády.

O víkendu se totiž vyhrotil spor o Grónsko. Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích pohrozil desetiprocentními sankcemi od 1. února osmi evropským zemím, jejichž vojáci se objevili v minulých dnech na dánském ostrově, aby ukázali, že Evropa má o jeho bezpečnost zájem. A Evropská unie začala připravovat tvrdá odvetná opatření pro případ, že by Spojené státy nová cla opravdu zavedly.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak může EU odpovědět na americká cla.
  • Proč ústupky Trumpovi přestaly fungovat.
  • Kdo má z krize v NATO největší radost.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.