Místo aby evropští politici na prvním místě řešili, jak čelit potenciálnímu ruskému nebezpečí, posílají vojáky na mimořádné cvičení do Grónska. Je to jedno z opatření, která mají zvýšit cenu ostrova v očích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce toto území svého dánského spojence připojit k Americe – třeba i silou.
Smutné výročí ukazuje, proč Putin na Ukrajině jen tak neustoupí. Vytvořil si k tomu nástroj, který Západ nechápe
Jak už to v posledních letech bývá, Evropané zase jen reagují na podnět zvenčí, ze světa, který se čím dál víc stává nepřátelským a nevraživým vůči hodnotám liberální demokracie, které ztělesňuje Evropská unie. Její lídři – a tím nemyslíme jen Evropskou komisi, ale vládní politiky všech členských zemí – se bojí nebo nejsou ochotni či schopni přijmout fakt, že ve světě nové geopolitiky se víc než hodnoty a snaha o kompromis nyní cení přetlačování silou.
Co se dočtete dál
- Co naznačil nový globální průzkum o náladě Evropanů.
- Proč se evropští politici cítí svázaní v radikálnějších rozhodnutích.
- Komu nejvíc během minulého roku nahrál Trump.
