Ruská invaze na Ukrajinu už trvá déle než Velká vlastenecká válka, tedy obrana Sovětského svazu před nacistickou invazí (22. června 1941) a pak vítězné tažení Rudé armády do Berlína (9. května 1945). Smutné výročí uplynulo v neděli, kdy mnozí Ukrajinci trávili noc v krytech a přemýšleli, jestli jim po ruských náletech bude ve velkých mrazech fungovat topení či elektřina.
Někteří ukrajinskou houževnatost během 1418 dní ilustrují obrázky, na nichž je vzdálenost od Moskvy do Berlína, tedy zhruba 1600 km, srovnávána s želvím ruským postupem na východní Ukrajině za ony necelé čtyři roky. Jiné srovnání ukazuje, že Rusko nyní okupuje méně ukrajinského území než v srpnu 2022 před úspěšnými ukrajinskými ofenzivami.
Jak ale sebe samé vidí Rusové? Odkud oni berou motivaci bojovat a plnit rozkazy vládce a systému?
Co se dočtete dál
- Čeho dosáhlo Putinovo Rusko v roce 2025.
- Co je imperiální patriotismus.
- Co by mělo být základem nového přístupu Evropy.
