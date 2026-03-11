Od začátku druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda J. Trumpa v lednu 2025 se Kyjev a jeho partneři v rámci koalice ochotných ocitli ve velmi bouřlivých geopolitických vodách. Ukrajina a její partneři museli činit poměrně náročná diplomatická rozhodnutí a vážit mezi konkurenčními politickými hodnotami, ambivalentními strategickými rozhodnutími a kolísavými taktickými přístupy.
Napětí mezi Spojenými státy a jejich evropskými spojenci navíc pořád roste. Evropští politici proto nyní čelí hned třem vážným dilematům.
Co se dočtete dál
- Jak zachovat transatlantickou koalici, když USA omezují vojenskou a zpravodajskou pomoc Ukrajině.
- Jaká rizika pro Ukrajinu představuje omezení sdílení zpravodajských dat.
- Jak by americká vyjednávací strategie vyhovující Rusku ovlivnila územní celistvost, obnovu a integraci Ukrajiny do EU.
