Zatímco evropští, ukrajinští a američtí diplomaté se snaží vyladit každé slovo v návrhu dohody, která by podle představ amerického prezidenta Donalda Trumpa měla přinést mír na Ukrajině, ruský vládce Vladimir Putin udělil Evropě lingvistickou lekci. V projevu na ministerstvu obrany, v němž mimo jiné řekl, že pokud to nepůjde jinak, Rusko silou obsadí území, na která si dělá nárok, urazil evropské politické lídry.
V narážce na závislost Evropy na americkém spojenci nazval ty, kteří mu nejdou na ruku, „evropská podsvinčata“. V ruštině tento výraz – podsvinok – je víc než malému prasátku určen morálně problematickému, špinavému, podlému člověku, který je bezcharakterním přisluhovačem. Má tedy silně dehumanizující nádech pro bytost, která je považována za méněcennou a slouží nějakému mocnějšímu pánovi.
Co se dočtete dál
- Jak Putin využívá strachu Evropanů.
- V jakém stavu je ruská společnost.
- Co jediné zatím Putina nutí přehodnotit válečné plány.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.