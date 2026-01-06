Moskva vnímá americký vojenský vstup do Venezuely nejen jako vlastní prohru, ale i jako začátek nového dělení planety do velmocenských sfér vlivu. S odvoláním na dva vysoce postavené ruské zdroje to uvedla agentura Reuters. Podle oslovených insiderů je zřejmé, že teď si svou mocenskou oblast může, ba dokonce musí vymezit i Kreml. Pro Rusko tak prý nemusí být angažmá USA v Caracasu vlastně až tak špatnou zprávou.

„Pokud má jít o příklad (obnovené) Monroeovy doktríny v praxi, čemuž vše nasvědčuje, pak má i Rusko mít vlastní sféru vlivu,“ konstatoval jeden ze zdrojů agentury. Měl tím na mysli tezi pojmenovanou po pátém prezidentovi USA Jamesi Monroeovi (1758 až 1831), podle které patří západní polokoule – v kontextu rozuměj celý americký kontinent – do washingtonské sféry vlivu. K této myšlence se ostatně hlásí i nynější prezident Donald Trump, a i proto média jeho politiku vůči zbytku Ameriky překřtila na „Donroeovu doktrínu“.

